Anthropic fa causa al Pentagono | Illegale escluderci dalle agenzie federali puniscono la libertà di parola

Anthropic ha intentato una causa contro il Pentagono, accusando l’agenzia di averla esclusa illegalmente dalle attività delle agenzie federali e di aver punito la libertà di parola. La disputa nasce dopo che l’azienda è stata etichettata come rischio per la catena di approvvigionamento americana, limitando così la sua possibilità di operare nel settore pubblico. La disputa legale riguarda le restrizioni imposte dall’agenzia governativa.

La battaglia per l'uso dell'intelligenza artificiale nell'esercito si infuoca. Dopo lo strappo sul contratto, Anthropic fa causa al Pentagono per averla etichettata come "rischio per la catena di approvvigionamento" americana, di fatto limitandone l'uso nelle agenzie federali. Nell'azione legale la startup guidata dall'italoamericano Dario Amodei ritiene illegale la designazione del Pentagono, definendo la decisione del Dipartimento della Difesa come una violazione della libertà di parola e una punizione per motivi ideologici. "Queste azioni sono senza precedenti e illegali.

