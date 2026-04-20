Il presidente Mattarella a San Severino La prof Cegna in collegamento su Rai Uno

Il presidente della Repubblica ha visitato la città di San Severino, mentre in televisione la professoressa Annalisa Cegna, direttrice dell’Istituto storico di Macerata, è intervenuta in collegamento su Rai Uno. La docente è nota per il suo ruolo nell’ambito storico e culturale e ha partecipato a una trasmissione televisiva per condividere alcune riflessioni. La visita ufficiale del presidente si è svolta in un momento di particolare attenzione per la zona.

La professoressa Annalisa Cegna, direttrice dell’Istituto storico di Macerata e docente di storia contemporanea all’Università di Macerata, è stata invitata da Rai Uno a intervenire nel corso della diretta prevista per la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il 25 Aprile a San Severino. Il collegamento inizierà alle 11, e seguirà la parte della cerimonia ufficiale che si svolgerà all’interno del teatro Feronia della città settempedana. Il momento clou della visita sarà con il discorso del Presidente dal palco. Inoltre, la relazione storica durante la cerimonia è stata affidata a Matteo Petracci, studioso e profondo conoscitore della Resistenza nel territorio maceratese, nonché membro della commissione scientifica dell’Istituto storico macerata.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il presidente Mattarella a San Severino. La prof Cegna in collegamento su Rai Uno Notizie correlate Mattarella a San Severino: il Presidente onora la memoria localeIl Presidente della , Mattarella, si recherà a San Severino Marche il prossimo 25 aprile per le celebrazioni legate alla Festa della Liberazione. Sergio Mattarella a San Severino per il 25 aprile: il presidente celebra la Liberazione nelle MarcheSan Severino (Macerata), 3 aprile 2026 - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a San Severino in occasione della Festa della... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: 25 Aprile, Mattarella a San Severino con Crosetto e Marcorè; Il presidente Mattarella a San Severino. La prof Cegna in collegamento su Rai Uno; Mattarella e Crosetto a San Severino Marche per il 25 aprile; 25 Aprile a San Severino, Mattarella con il ministro Crosetto per la cerimonia della Liberazione. Il presidente Mattarella a San Severino. La prof Cegna in collegamento su Rai UnoLa professoressa Annalisa Cegna, direttrice dell’Istituto storico di Macerata e docente di storia contemporanea all’Università di Macerata, è stata ... ilrestodelcarlino.it Mattarella a San Severino Marche per il 25 Aprile: definito il programma, con lui anche CrosettoUna cerimonia istituzionale tra omaggi alla Resistenza, autorità e interventi al teatro Feronia Sarà una cerimonia nazionale quella che accompagnerà il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ... youtvrs.it Imprenditore illuminato e storico presidente della SAB San Severino, Luigi Ciclosi si è spento dopo una lunga battaglia - facebook.com facebook