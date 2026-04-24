Nel quartiere San Pio X si lavora a un nuovo progetto di raccolta delle acque. Recentemente è stato inserito un nuovo elemento nel Piano particolareggiato dedicato all’area. Si tratta di un passo in avanti che va ad aggiungersi ad altre iniziative già avviate nel contesto di riqualificazione e miglioramento urbano. La progettazione si inserisce in un quadro più ampio di interventi programmati nel quartiere.

È ancora un importante tassello, quello che è stato da poco posizionato nel grande mosaico del Piano particolareggiato ‘San Pio X’. Nell’ambito che include la realizzazione della piazza e il miglioramento della viabilità tra l’omonima strada e viale dello Sport, è stato approvato il progetto esecutivo per le opere di raccolta delle acque e per le condotte circostanti la vasca di invarianza. È noto che il quartiere Marina di Sotto si trova in una condizione di depressione idraulica, il che produce, in presenza di forti precipitazioni, pesanti allagamenti. Questo intervento quindi è ritenuto di primaria importanza per mettere in concreto il Piano particolareggiato e restituire ai residenti una zona vivibile sotto tutti i punti di vista.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - San Pio X, c’è un progetto per la raccolta delle acque

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