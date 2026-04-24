San Pietro in Lama al voto | per la fascia tricolore sfida tra Mello e Liquori

A San Pietro in Lama si voterà il 24 e 25 maggio per eleggere il nuovo sindaco e il consiglio comunale. La corsa principale vede due candidati concorrere per la fascia tricolore, come previsto dai pronostici della vigilia. La sfida si svolgerà in un contesto di elezioni locali con due principali opposti in campo. La consultazione interesserà l’intero territorio comunale e coinvolgerà gli elettori residenti.

SAN PIETRO IN LAMA – Come nei pronostici della vigilia sarà sfida a due per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale a San Pietro in Lama, nell’appuntamento elettorale dei prossimi 24 e 25 maggio.Si ricandida il sindaco uscente Mello, che corre per cercare un secondo mandato consecutivo.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate San Pietro in Lama al voto: sarà corsa a due per la fascia tricoloreIl primo cittadino uscente Vito Pietro Mello ha deciso di ricandidarsi per tentare il secondo mandato consecutivo. Gagliano del Capo al voto: possibile sfida a due nella corsa alla fascia tricoloreQuadro politico ancora in definizione ma il sindaco uscente Melcarne potrebbe tentare il bis, mentre dall’altra parte i gruppi di opposizione cercano... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Settore Giovanile: il programma delle gare; Amministrative, ventuno comuni al voto e tanti aspiranti sindaci: è corsa per chiudere le liste; Tabellino partita Lecce U20 vs Inter U20; Amministrative in Puglia, sono 54 i Comuni chiamati al voto. Lavori Aqp per migliorare il servizio. Possibili disagi nell’abitato del Comune di San Pietro in LamaSAN PIETRO IN LAMA (Lecce) - Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell'abitato di San Pietro in Lama (LE). I ... corrieresalentino.it Che tempo faceva a San Pietro in Lama il 15 Febbraio 2026 - Archivio Meteo San Pietro in Lama- seleziona provincia - Bari (BA) Barletta-Andria-Trani (BT) Brindisi (BR) Foggia (FG) Lecce (LE) Taranto (TA) ... ilmeteo.it #Cronaca DIFFICILE PARCHEGGIARE NELLA ZONA DEI COLLI DI SAN PIETRO A PIANO DI SORRENTO. IL GRIDO D’ALLARME DEGLI OPERATORI TURISTICI DELLA ZONA - facebook.com facebook Disponibile il libretto della celebrazione eucaristica con l'ordinazione dei presbiteri che il Santo Padre Leone XIV presiederà domenica 26 aprile 2026 nella Basilica di San Pietro: vatican.va/content/dam/li… x.com