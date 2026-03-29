A San Pietro in Lama si avvicinano le elezioni comunali previste per il 24 e 25 maggio, con due candidati in corsa per la carica di sindaco. La competizione coinvolge anche il rinnovo del consiglio comunale, che sarà composto da membri eletti durante questa consultazione elettorale. La campagna elettorale si svolge in un contesto di confronto tra i due candidati principali.

Il primo cittadino uscente Vito Pietro Mello ha deciso di ricandidarsi per tentare il secondo mandato consecutivo. A sfidarlo Liquori alla guida di una compagine alternativa SAN PIETRO IN LAMA – Una sfida a due quella per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale a San Pietro in Lama, nell’appuntamento dei prossimi 24 e 25 maggio. Nel settembre del 2020 si era imposto Vito Pietro Mello con la lista “Con Voi per San Pietro in Lama”, ottenendo 1.411 voti e il 59,54% delle preferenze espresse dagli elettori. Battuto nell’occasione l’ex primo cittadino, Salvatore Tondo, già alla guida del Comune dal 2007 al 2016. Lo scenario odierno vede il sindaco uscente Mello, che ha annunciato la volontà di correre per un secondo mandato consecutivo. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

© Lecceprima.it - San Pietro in Lama al voto: sarà corsa a due per la fascia tricolore

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