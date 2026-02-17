Il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze
Il Consiglio Comunale di Bagnolo in Piano ha ufficialmente aperto le sue sedute con l’insediamento del nuovo organismo giovanile, un evento che si è tenuto nei giorni scorsi nella sala consiliare. La decisione di creare questa rappresentanza nasce dalla volontà di ascoltare le opinioni dei più giovani e coinvolgerli nelle decisioni del paese, con un’attenzione particolare alle questioni che li riguardano da vicino. Durante la cerimonia, alcuni ragazzi hanno già presentato idee per migliorare gli spazi pubblici frequentati dai coetanei, come parchi e aree sportive.
Nei giorni scorsi, nella sede del Consiglio Comunale di Bagnolo in Piano, si è svolto l’insediamento del ‘ Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze ’. Un progetto educativo volto ad avvicinare gli studenti al funzionamento delle istituzioni democratiche e alla partecipazione attiva alla vita della propria comunità. L’iniziativa, realizzata con il supporto dei docenti di lettere e in collaborazione con l’amministrazione comunale, ha coinvolto tutte le classi della scuola media in un percorso di educazione civica culminato con le elezioni dei rappresentanti. Gli alunni hanno presentato programmi, discusso proposte e votato, eleggendo il sindaco dei ragazzi e i consiglieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
