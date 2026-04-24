San Luca | simulazioni e nuove tattiche per le emergenze pediatriche

Al San Luca di Lucca, il reparto di pediatria e quello di anestesia collaborano attraverso simulazioni per gestire le emergenze pediatriche. Queste esercitazioni coinvolgono il personale medico e infermieristico, che praticano procedure di intervento in situazioni di emergenza simulate. Lo scopo è migliorare la preparazione e la coordinazione tra i diversi reparti, garantendo interventi tempestivi e efficaci in caso di reali emergenze pediatriche.

? Cosa sapere Al San Luca di Lucca pediatria e anestesia coordinano le emergenze tramite simulazioni.. Il programma include il 118 tramite moduli a distanza per la rete SimPNet.. Al San Luca di Lucca, il coordinamento tra le équipe di pediatria e anestesia si intensifica con un programma formativo che punta sulla gestione delle crisi pediatriche attraverso la simulazione clinica. Il progetto, che ha già superato i tre anni di attività, mira a elevare gli standard di sicurezza e l’umanizzazione delle cure nei momenti più delicati. La sinergia nasce dalla collaborazione strutturata tra la pediatria, guidata da Angelina Vaccaro, e il reparto di anestesia e rianimazione, sotto la direzione di Cesare Fabrizio Benanti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - San Luca: simulazioni e nuove tattiche per le emergenze pediatriche Notizie correlate Eritrea, 300 operatori formati sulle emergenze pediatriche: l’iniziativaSono oltre 30mila i bambini che ogni anno accedono all’ospedale Orotta di Asmara, l’unica struttura pediatrica di riferimento dell’Eritrea. Emergenze pediatriche, corso gratuito per genitori e caregiver all’ospedale della GrucciaArezzo, 16 marzo 2026 – Un pomeriggio dedicato alla sicurezza dei più piccoli e alla prevenzione delle emergenze pediatriche.