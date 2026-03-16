Emergenze pediatriche corso gratuito per genitori e caregiver all’ospedale della Gruccia

All'ospedale della Gruccia si terrà un corso gratuito rivolto a genitori e caregiver, con l'obiettivo di fornire strumenti e conoscenze utili in caso di emergenze pediatriche. L’iniziativa si svolgerà nel pomeriggio del 16 marzo 2026 e mira a sensibilizzare sulle pratiche di primo intervento e sicurezza per i bambini. L’evento si rivolge a chi si prende cura dei più piccoli.

Arezzo, 16 marzo 2026 – Un pomeriggio dedicato alla sicurezza dei più piccoli e alla prevenzione delle emergenze pediatriche. Mercoledì 19 marzo, dalle 15 alle 18, all’auditorium dell’Ospedale Santa Maria alla Gruccia di Montevarchi è in programma una nuova edizione del corso gratuito rivolto a genitori e caregiver di minori. L’iniziativa è promossa dal Consultorio familiare della Zona distretto Valdarno in collaborazione con i formatori dell’Emergenza territoriale 118 e ha l’obiettivo di fornire informazioni e strumenti utili per affrontare correttamente le principali situazioni di emergenza che possono coinvolgere bambini e bambine. Durante l’incontro saranno illustrate le principali indicazioni di sicurezza nell’età infantile, con un approfondimento specifico dedicato alle emergenze pediatriche più frequenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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