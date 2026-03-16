Emergenze pediatriche corso gratuito per genitori e caregiver all’ospedale della Gruccia

Da lanazione.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

All'ospedale della Gruccia si terrà un corso gratuito rivolto a genitori e caregiver, con l'obiettivo di fornire strumenti e conoscenze utili in caso di emergenze pediatriche. L’iniziativa si svolgerà nel pomeriggio del 16 marzo 2026 e mira a sensibilizzare sulle pratiche di primo intervento e sicurezza per i bambini. L’evento si rivolge a chi si prende cura dei più piccoli.

Arezzo, 16 marzo 2026 – Un pomeriggio dedicato alla sicurezza dei più piccoli e alla prevenzione delle emergenze pediatriche. Mercoledì 19 marzo, dalle 15 alle 18, all’auditorium dell’Ospedale Santa Maria alla Gruccia di Montevarchi è in programma una nuova edizione del corso gratuito rivolto a genitori e caregiver di minori. L’iniziativa è promossa dal Consultorio familiare della Zona distretto Valdarno in collaborazione con i formatori dell’Emergenza territoriale 118 e ha l’obiettivo di fornire informazioni e strumenti utili per affrontare correttamente le principali situazioni di emergenza che possono coinvolgere bambini e bambine. Durante l’incontro saranno illustrate le principali indicazioni di sicurezza nell’età infantile, con un approfondimento specifico dedicato alle emergenze pediatriche più frequenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

emergenze pediatriche corso gratuito per genitori e caregiver all8217ospedale della gruccia
© Lanazione.it - Emergenze pediatriche, corso gratuito per genitori e caregiver all’ospedale della Gruccia

Articoli correlati

Eritrea, 300 operatori formati sulle emergenze pediatriche: l’iniziativaSono oltre 30mila i bambini che ogni anno accedono all’ospedale Orotta di Asmara, l’unica struttura pediatrica di riferimento dell’Eritrea.

Caregiver, nuovo incontro gratuito a MontevarchiArezzo, 11 febbraio 2026 – Prosegue in Valdarno il ciclo di incontri informativi gratuiti rivolti ai caregiver familiari e professionali che...

Approfondimenti e contenuti su Emergenze pediatriche

Discussioni sull' argomento Corso gratuito per la sicurezza in età pediatrica; Corso gratuito per la sicurezza in età pediatrica.

emergenze pediatriche corso gratuitoEmergenze pediatriche, corso gratuito per genitori e caregiver all’ospedale della GrucciaL’iniziativa è promossa dal Consultorio familiare della Zona distretto Valdarno in collaborazione con i formatori dell’Emergenza territoriale 118 e ha l’obiettivo di fornire informazioni e strumenti u ... lanazione.it

emergenze pediatriche corso gratuitoCorso gratuito per la sicurezza in età pediatricaAppuntamento il 19 marzo dalle 15 alle 18 presso l'auditorium dell'ospedale della Gruccia ... msn.com

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.