In Eritrea, 300 operatori sanitari sono stati formati sulle emergenze pediatriche, un fatto importante che riguarda direttamente la cura dei bambini. Questa iniziativa nasce per migliorare le competenze del personale e garantire un’assistenza più efficace. L’ospedale Orotta di Asmara, il principale centro pediatrico del paese, ospita oltre 30.000 bambini ogni anno. La formazione si è concentrata su tecniche di primo soccorso e interventi critici, con l’obiettivo di ridurre i rischi nei momenti più delicati. La formazione degli operatori rappresenta una risposta concreta alle esigenze dell’ospedale.

Sono oltre 30mila i bambini che ogni anno accedono all’ospedale Orotta di Asmara, l ’unica struttura pediatrica di riferimento dell’Eritrea. A formare il personale sanitario incaricato di visitare e curare i piccoli pazienti, contribuiscono da più di dieci anni medici e infermieri dell’ Aou Meyer Irccs di Firenze e l’associazione ‘ Annulliamo la distanza ’. La formazione in loco. Dalle prime missioni ad oggi, circa 300 tra medici e personale sanitario hanno ricevuto la formazione basa e avanzata per rispondere efficacemente a situazioni di arresto cardiaco e per trattare con tempestività bambini in condizioni critiche per insufficienza respiratoria e di circolo, al fine di prevenire danni celebrali e aumentare la possibilità di sopravvivenza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Eritrea, 300 operatori formati sulle emergenze pediatriche: l’iniziativa

