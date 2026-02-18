Eritrea 300 operatori formati sulle emergenze pediatriche | l’iniziativa
In Eritrea, 300 operatori sanitari sono stati formati sulle emergenze pediatriche, un fatto importante che riguarda direttamente la cura dei bambini. Questa iniziativa nasce per migliorare le competenze del personale e garantire un’assistenza più efficace. L’ospedale Orotta di Asmara, il principale centro pediatrico del paese, ospita oltre 30.000 bambini ogni anno. La formazione si è concentrata su tecniche di primo soccorso e interventi critici, con l’obiettivo di ridurre i rischi nei momenti più delicati. La formazione degli operatori rappresenta una risposta concreta alle esigenze dell’ospedale.
Sono oltre 30mila i bambini che ogni anno accedono all’ospedale Orotta di Asmara, l ’unica struttura pediatrica di riferimento dell’Eritrea. A formare il personale sanitario incaricato di visitare e curare i piccoli pazienti, contribuiscono da più di dieci anni medici e infermieri dell’ Aou Meyer Irccs di Firenze e l’associazione ‘ Annulliamo la distanza ’. La formazione in loco. Dalle prime missioni ad oggi, circa 300 tra medici e personale sanitario hanno ricevuto la formazione basa e avanzata per rispondere efficacemente a situazioni di arresto cardiaco e per trattare con tempestività bambini in condizioni critiche per insufficienza respiratoria e di circolo, al fine di prevenire danni celebrali e aumentare la possibilità di sopravvivenza. 🔗 Leggi su Lapresse.it
