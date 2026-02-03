Le fabbriche di seta a San Leucio | l’operaia e il libro della memoria

Questa mattina a San Leucio è stato presentato un libro dedicato alla memoria delle lavoratrici delle fabbriche di seta. L’evento si è svolto al LimboStudio, l’ex setificio che fa parte del sito UNESCO. Un modo per ricordare il passato operaio di questa zona, ancora vivo tra chi ha lavorato lì e chi vuole preservarne la storia.

Un libro è stato presentato a San Leucio per celebrare la memoria operaia delle fabbriche di seta, in un evento organizzato presso il LimboStudio, ex setificio che fa parte del sito UNESCO. Il volume, intitolato "Storie operaie. Le fabbriche della seta di San Leucio: 1950–2018", è stato scritto da Fosca Pizzaroni e pubblicato dalle edizioni La valle del tempo. L'opera ripercorre quasi settant'anni di storia industriale, con testimonianze dirette e documenti archiviati, raccontando le vite degli operai e delle operaie, le condizioni di lavoro e il cambiamento del mondo produttivo. Il libro nasce come omaggio a una comunità che ha plasmato l'identità del territorio.

