A Terni si registra un aumento dei costi dei carburanti che potrebbe influenzare in modo significativo il settore dei trasporti, in particolare taxi e bus turistici. La provincia dipende fortemente dal lavoro su strada, e l’incremento dei prezzi dei carburanti potrebbe aggravare le difficoltà di gestione delle attività di trasporto locale. La situazione si distingue rispetto ad altre regioni italiane, dove l’impatto potrebbe essere meno marcato.

Sono oltre mille e duecento le imprese della mobilità professionale su stra nel territorio provinciale: l’incubo degli aumenti per un pieno di diesel e anche per le ricariche elettriche A Terni il “caro carburanti” rischia di avere un impatto molto più critico rispetto alle altre zone d’Italia dato il “peso” che il lavoro su strada ha sull’intero sistema economico provinciale. E infatti, nonostante gli interventi (comunque, a tempo) del Governo per contenere il costo dei carburanti, la situazione per i cosiddetti “professionisti della strada” resta critica. È quanto emerge dall’analisi dell’ufficio studi dell’associazione di artigiani e... 🔗 Leggi su Ternitoday.it

© Ternitoday.it - Trasporti, taxi e bus turistici: a Terni è allarme “caro carburanti”

Articoli correlati

Trasporti pubblici a rischio, biglietti più alti con il caro carburantiLa crisi energetica scatenata dall’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran ha un ennesimo impatto sul costo della vita.

Autotrasporto, Biadetti (Confartigianato Trasporti Arezzo): “Caro carburanti, aumenti che fanno pensare a speculazioni"Arezzo, 9 marzo 2026 – Il nuovo aumento del prezzo dei carburanti torna a mettere sotto forte pressione il settore dell’autotrasporto.

Altri aggiornamenti su Trasporti taxi e bus turistici a Terni...

Temi più discussi: Rischio paralisi per Cosmoprof Bologna: come cambia la viabilità a tra chiusure, navette e trasporti potenziati; Nonostante i tagli, il caro diesel rimane: imprese e trasporti sotto pressione; Conclusi i lavori in via San Felice: domani alle 16 l’inaugurazione e la festa, lunedì la riapertura ad auto e trasporto pubblico; Caro gasolio, tagli (quasi) fantasma. Commercio, traslochi, bus operator: aziende in crisi.

Gennaio di scioperi, trasporti a rischio anche in Toscana: aerei, treni e taxi verso lo stop. Ecco quandoFirenze, 4 gennaio 2026 – Il 2026 si apre con un calendario fitto di scioperi e la Toscana si prepara a una settimana particolarmente delicata sul fronte della mobilità. Tra aerei, treni, taxi e ... lanazione.it

Scioperi dei trasporti a novembre, dai treni ai bus fino agli aerei: il calendario con tutte le date e le città coinvolte (c'è anche Ancona)Il mese di novembre si aprirà con una serie di scioperi che riguarderanno i trasporti cittadini e regionali. Dopo un ottobre caratterizzato da proteste e vertenze in diversi settori, in Italia sono in ... corriereadriatico.it

Danni ai trasporti e all'agricoltura in Emilia-Romagna, nevica persino al mare: ecco la situazione -> https://tinyurl.com/4r3ebw4c - facebook.com facebook

Giornata di sciopero: si fermano trasporti, scuola e giornalisti x.com