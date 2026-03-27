Dopo le celebrazioni per i 250 anni della Real Colonia di San Leucio, la Fondazione Orizzonti ha presentato un piano d’azione rivolto al futuro del sito. La proposta si basa sulle riflessioni raccolte durante l’evento del 25 marzo e mira a trasformarle in strategie pratiche per il rilancio globale della località.

Educazione, rigenerazione urbana e vocazione internazionale: tre direttrici per trasformare la Colonia in modello universale di diritti, cultura e sviluppo All’indomani delle solenni celebrazioni per i 250 anni della Real Colonia di San Leucio, la Fondazione Orizzonti lancia un piano d’azione concreto per il futuro del sito, raccogliendo le riflessioni emerse il 25 marzo scorso e trasformandole in strategie operative. “Non abbiamo celebrato un anniversario fine a se stesso – afferma Giuseppe Menniti, Presidente della Fondazione – ma acceso il motore di una nuova narrazione: San Leucio non è un reperto, è un modello di civiltà ancora attualissimo”. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - San Leucio 250: dalla celebrazione al rilancio globale, la Fondazione Orizzonti traccia le linee per il futuro

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