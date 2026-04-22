San Leucio 250 | il modello del futuro sfida la storia del lavoro

Il 250esimo anniversario della fondazione della Real Colonia di San Leucio sarà al centro di un evento internazionale previsto per i primi giorni di maggio 2026 presso l’Archivio di Stato nella Reggia di Caserta. Un summit che riunirà esperti di diversi paesi per discutere il modello storico del lavoro e il suo impatto nel tempo. L’appuntamento si inserisce in un percorso di riflessione sulle pratiche lavorative e sul loro sviluppo nel corso dei secoli.

Il 250esimo anniversario della fondazione della Real Colonia di San Leucio diventerà il fulcro di un dibattito internazionale sul lavoro, con un summit programmato per i primi giorni di maggio 2026 presso l’Archivio di Stato nella Reggia di Caserta. L’iniziativa, denominata San Leucio 250 – Il lavoro tra memoria e futuro, vedrà la collaborazione tra la Fondazione Orizzonti e Confindustria Caserta per rileggere un modello produttivo storico che ha anticipato le moderne politiche sociali ed economiche europee. La presentazione ufficiale dell’evento avverrà giovedì 23 aprile alle ore 11:30 presso la sede di Confindustria Caserta in via Roma 17....🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - San Leucio 250: il modello del futuro sfida la storia del lavoro Notizie correlate San Leucio 250: dalle celebrazioni al progetto. La Fondazione Orizzonti traccia le tre direttrici per il futuro di un modello universaleCASERTA - All'indomani della celebrazione solenne per i 250 anni della Real Colonia di San Leucio, la Fondazione Orizzonti - motore dell'Anno... San Leucio 250: dalla celebrazione al rilancio globale, la Fondazione Orizzonti traccia le linee per il futuroEducazione, rigenerazione urbana e vocazione internazionale: tre direttrici per trasformare la Colonia in modello universale di diritti, cultura e... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: San Leucio 250, il sogno illuminista che anticipò il Welfare State celebra il suo anniversario da Patrimonio UNESCO; Epica Vanvitelliana: a San Leucio le due ruote sfidano la storia; San Leucio 250, il sogno illuminista che anticipò il Welfare State; La fotografia come memoria, a Caserta la presentazione del volume ID di Antonio Balducci. San Leucio 250, il sogno illuminista che anticipò il Welfare State celebra il suo anniversario da Patrimonio UNESCONel 2026 ricorre il 250esimo anniversario della fondazione della Real Colonia di San Leucio, uno dei più avanzati modelli europei di organizzazione del lavoro e della comunità, oggi riconosciuto Patri ... casertaweb.com Caserta. ‘San Leucio 250. Il lavoro tra memoria e futuro’: giovedì 23 conferenza stampa sede ConfindustriaNel 2026 ricorre il 250esimo anniversario della fondazione della Real Colonia di San Leucio, uno dei più avanzati modelli europei di organizzazione del ... teleradio-news.it Ieri sera a San Leucio del Sannio (BN) per l’evento organizzato dal Gruppo Territoriale M5S Colline Beneventane dal titolo “L’asse della crisi: scenari di guerra totale in Medio Oriente” in cui abbiamo analizzato la delicata situazione internazionale, dalla ormai - facebook.com facebook