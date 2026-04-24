San Francesco | dal sangue del cavaliere alla cura degli ultimi

L’ottocentesimo anniversario della morte di San Francesco d’Assisi ha portato alla ribalta questioni legate alla cura degli ultimi e all’attenzione verso le persone più vulnerabili. La figura del santo, nota per il suo impegno nei confronti dei poveri e per il suo esempio di umiltà, viene ricordata anche attraverso eventi e riflessioni che collegano la sua vita a tematiche sociali contemporanee. La ricorrenza ha portato l’attenzione su questa eredità e sul ruolo delle istituzioni e delle comunità.

? Cosa sapere L'ottocentesimo anniversario della scomparsa di San Francesco d'Assisi apre riflessioni sulla cura sociale.. Il Giubileo estende l'indulgenza plenaria ai fedeli che visitano i luoghi francescani nel mondo.. L’ottocentesimo anniversario della scomparsa di San Francesco d’Assisi, avvenuta otto secoli fa, apre una riflessione profonda sul legame tra la cura del corpo, il servizio agli ultimi e l’antica cultura equestre che ha segnato la vita di molti santi e pontefici. Il giovane Francesco, prima di diventare l’uomo amato da Bertrand Russell per la sua straordinaria indole, visse l’esperienza dura della cavalleria. Combatté infatti nelle schieramenti ghibellini durante lo scontro tra Assisi e Perugia, finendo prigioniero.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - San Francesco: dal sangue del cavaliere alla cura degli ultimi Notizie correlate Obesity Day: informazione e prevenzione alla Casa di Cura San FrancescoUn momento di informazione sui rischi del sovrappeso e dell’obesità e presentazione del nuovo ambulatorio specialistico multidisciplinare Presso il... Piana degli Albanesi, nella parrocchia San Vito martire la reliquia del bastone di San Francesco di PaolaDal 20 febbraio al 1 marzo, Piana degli Albanesi accoglierà nella parrocchia San Vito martire, la peregrinatio del prodigioso bastone di San... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Cimabue e Giotto raccontando San Francesco d’Assisi; I sandali di san Francesco d'Assisi; S. Francesco, 800 anni dalla morte. Oggi si inaugura la mostra; De Luca incontra il comitato San Francesco: Sicurezza, nuovi parcheggi e servizi per il quartiere. Il San Francesco dona il sangue in ospedaleSensibilizzare alle donazioni di sangue. Sono i combattenti del Gioco del Ponte a dare l’esempio. Domenica mattina di buon ... msn.com Il direttore generale della Asl di Nuoro, il campano Francesco Trotta, conferma tutto: all’ospedale San Francesco di Nuoro c'è un disperato bisogno di medici - VIDEO - - facebook.com facebook