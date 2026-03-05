Obesity Day | informazione e prevenzione alla Casa di Cura San Francesco

In occasione della Giornata Mondiale dell’Obesità, la Casa di Cura San Francesco ha allestito ieri un punto informativo all’ingresso della struttura per offrire informazioni e sensibilizzazione sulla tematica. L’iniziativa ha coinvolto i cittadini che si sono avvicinati per ricevere dettagli e approfondimenti sulla prevenzione e le problematiche legate all’obesità. La giornata si è svolta con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza sulla questione.

Un momento di informazione sui rischi del sovrappeso e dell’obesità e presentazione del nuovo ambulatorio specialistico multidisciplinare Presso il banchetto erano presenti la dott.ssa Danila Camozzi, endocrinologa e diabetologa, e la dott.ssa Roberta Tallarini, nutrizionista, che hanno incontrato gli utenti per offrire informazioni sui rischi legati al sovrappeso e all’obesità e per orientare le persone verso percorsi di cura appropriati. Durante la mattinata è stato possibile effettuare un primo screening orientativo, con la rilevazione di alcuni parametri semplici ma importanti per la valutazione del rischio metabolico, tra cui: L’obiettivo è offrire ai destinatari un approccio strutturato e personalizzato, orientato non solo alla riduzione del peso, ma soprattutto al miglioramento della salute generale e della qualità della vita. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Endoscopia digestiva alla Casa di Cura San Francesco: prevenzione, diagnosi e cura con la Solvenza San FrancescoNel mese di febbraio offerti esami per la prevenzione e la diagnosi delle patologie gastrointestinali in tempi rapidi, con costi contenuti e garanzia...

World Obesity Day: l’impegno di Humanitas Gavazzeni, Centro di Eccellenza SICOB, nella cura dell’obesitàCon team specializzati e tecniche all’avanguardia, il centro garantisce un approccio strutturato e innovativo per la cura dell’obesità e il recupero...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Obesity Day informazione e prevenzione....

Temi più discussi: World Obesity Day – OGGI, mercoledì 4 marzo; World Obesity Day, per SIMDO la sfida va oltre la bilancia; Obesità in Toscana: trend temporali, fattori di rischio e implicazioni per la salute pubblica nella giornata mondiale sull’obesità; Visite gratuite obesità all’Istituto Clinico Beato Matteo di Vigevano.

Obesity day, oltre i pregiudiziIn occasione della Giornata mondiale dell’obesità, oggi, dalle 17.30 alle 20.30, nella Pescheria Nuova di Corso del Popolo, si terrà un incontro pubblico dal titolo Superando i pregiudizi della ... polesine24.it

Salute, Tiso(Accademia Ic): Giornata obesità importante ma serve impegno quotidiano(ASI) Il 4 marzo si celebra il World Obesity Day, la Giornata Mondiale dell’Obesità promossa dalla World Obesity Federation in collaborazione con partner internazionali tra cui l’Organizzazione Mondi ... agenziastampaitalia.it

Obesity Day: intervista del Tg di Tele A al professor Luigi Schiavo - facebook.com facebook