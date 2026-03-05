Obesity Day | informazione e prevenzione alla Casa di Cura San Francesco
In occasione della Giornata Mondiale dell’Obesità, la Casa di Cura San Francesco ha allestito ieri un punto informativo all’ingresso della struttura per offrire informazioni e sensibilizzazione sulla tematica. L’iniziativa ha coinvolto i cittadini che si sono avvicinati per ricevere dettagli e approfondimenti sulla prevenzione e le problematiche legate all’obesità. La giornata si è svolta con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza sulla questione.
Un momento di informazione sui rischi del sovrappeso e dell’obesità e presentazione del nuovo ambulatorio specialistico multidisciplinare Presso il banchetto erano presenti la dott.ssa Danila Camozzi, endocrinologa e diabetologa, e la dott.ssa Roberta Tallarini, nutrizionista, che hanno incontrato gli utenti per offrire informazioni sui rischi legati al sovrappeso e all’obesità e per orientare le persone verso percorsi di cura appropriati. Durante la mattinata è stato possibile effettuare un primo screening orientativo, con la rilevazione di alcuni parametri semplici ma importanti per la valutazione del rischio metabolico, tra cui: L’obiettivo è offrire ai destinatari un approccio strutturato e personalizzato, orientato non solo alla riduzione del peso, ma soprattutto al miglioramento della salute generale e della qualità della vita. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
