Sassari e Castelsardo | acquedotto in ritardo lavori sospesi a causa di disservizi idrici

Da settimane i lavori sull’acquedotto Coghinas 2 sono bloccati, lasciando molte case senz’acqua. La sospensione dei lavori ha causato disservizi in città e nei paesi limitrofi, con le forniture che restano a rischio. La situazione si aggrava giorno dopo giorno, e i residenti chiedono risposte alle autorità.

**Sassari e Castelsardo, il ritardo dei lavori sull’acquedotto Coghinas 2 mette a rischio la fornitura d’acqua. La manutenzione, inizialmente prevista per domani, è stata posticipata a causa di disservizi idrici. A Sassari e Castelsardo, peraltro, l’intera rete idrica è andata in crisi.** Le operazioni di controllo, inizialmente pianificate per l’acquedotto Coghinas 2, sono state sospese per un periodo indeterminato. Le attività, che andavano a riguardare due potabilizzatori – Abbanoa di Truncu Reale e Castelsardo – avrebbero dovuto essere effettuate domani, 5 febbraio 2026, con un impegno per la fornitura continua d’acqua a molti quartieri di Sassari.🔗 Leggi su Ameve.eu

