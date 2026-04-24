A San Benedetto sono ripresi i lavori per il rinnovamento delle pinete, con un intervento specifico su viale Buozzi. La società incaricata ha avviato le opere con un investimento di circa 26.300 euro. Questa fase si inserisce in un più ampio progetto di riqualificazione urbana, che prevede un totale di 520.000 euro destinati alle aree verdi della zona.

? Cosa sapere Adriatica Strade avvia lavori per 26.288 euro su viale Buozzi a San Benedetto.. L'intervento rientra in un piano di riqualificazione urbana da 520mila euro per le pinete.. A San Benedetto, la ditta Adriatica Strade D’Antonio Raffaele srl ha avviato i lavori per riqualificare l’area di viale Buozzi, intervenendo sui percorsi e sulle zone gioco tra via Milanesi e via Pasqualetti con un investimento di 26.288,45 euro oltre IVA. Il cantiere, che si inserisce in un piano urbanistico più vasto dal valore complessivo di 520mila euro, mira a restituire decoro e funzionalità alle pinete del centro cittadino. Gli operai sono attualmente...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - San Benedetto: ripartono i lavori per il nuovo volto delle pinete

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