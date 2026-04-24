Sampdoria ufficiale | c' è un nuovo presidente Manfredi lascia

La Sampdoria ha annunciato ufficialmente il nuovo presidente, dopo le dimissioni di Matteo Manfredi. La decisione arriva dopo settimane di tensioni con l’azionista Joseph Tey e poco prima di una partita importante contro il Cesena, in Serie B, con l’obiettivo di ottenere la salvezza. La squadra si trova così in una fase di cambiamenti dirigenziali, mentre si avvicina l’appuntamento sul campo.

Scossone in casa Sampdoria. Si è dimesso il presidente Matteo Manfredi. Un ribaltone che arriva dopo settimane di tira e molla con l'azionista Joseph Tey e alla vigilia di un match cruciale contro il Cesena per conquistare la salvezza in Serie B. Manfredi lascia, Tey al timone della SampdoriaLa.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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