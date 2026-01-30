Bankitalia Signorini lascia Angelini nuovo DG e presidente Ivass

La Banca d’Italia annuncia che Luigi Federico Signorini lascerà il suo ruolo di direttore generale e presidente dell’IVASS dal 31 marzo. La decisione arriva per motivi personali e anticipa i piani previsti. Al suo posto, prende il comando Angelini, che diventa anche nuovo direttore generale. La decisione cambia gli equilibri all’interno dell’istituto, che si prepara a una fase di transizione.

Roma, 30 gen. (askanews) – La Banca d’Italia ha riferito che l’attuale direttore generale, e presidente dell’Ivass, Luigi Federico Signorini, lascerà anticipatamente l’incarico, dal 31 marzo, “per motivi personali”. Il Consiglio superiore dell’istituzione, riunito oggi in seduta straordinaria, su proposta del governatore Fabio Panetta, ha deliberato di nominare nuovo direttore generale Paolo Angelini, attuale vicedirettore generale. Gianluca Trequattrini, attuale funzionario generale e segretario del direttorio, diventa vice direttore generale. Angelini, riporta un un comunicato, in qualità di direttore generale assume anche il ruolo di presidente dell’Ivass, sempre in sostituzione di Signorini.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Questa mattina, Bankitalia ha annunciato che il direttore generale Luigi Federico Signorini lascerà il suo incarico.

Oggi Bankitalia annuncia che Luigi Federico Signorini lascia il suo ruolo di direttore generale il 31 marzo.

