Sampdoria clamoroso scossone | Manfredi pronto a dire addio? La situazione ai vertici

Nelle ultime ore si sono intensificate le voci riguardanti un possibile addio di Manfredi alla società blucerchiata. La situazione ai vertici del club sembra essere in fermento, con alcune fonti che indicano tensioni interne e cambiamenti imminenti. La vicenda riguarda anche Tey, coinvolto nelle recenti indiscrezioni di mercato e nelle decisioni in ambito societario. Restano da chiarire i prossimi sviluppi di questa fase di transizione.

Chivu Inter, rinnovo e restyling: due i profili individuati per abbandonare la difesa a 3! L’idea rivoluzionaria Vlahovic Juve, l’infortunio è un ulteriore ostacolo per il rinnovo: il club chiede lo sconto sull’ingaggio! Calciomercato Torino, i granata si rifanno il look sulle fasce: Belghali il primo nome nella lista! Il piano d’azione Calciomercato Barcellona, Bastoni si allontana? I Blaugrana pronti a cambiare obiettivo, pur rimanendo in Serie A! Chivu Inter, rinnovo e restyling: due i profili individuati per abbandonare la difesa a 3! L’idea rivoluzionaria Vlahovic Juve, l’infortunio è un ulteriore ostacolo per il rinnovo: il club chiede... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Sampdoria, clamoroso scossone: Manfredi pronto a dire addio? La situazione ai vertici MotoGP: Bagnaia pronto a dire addio a DucatiSe il rinnovo di Marc Marquez con Ducati appare ormai una formalità, e pronto a essere annunciato prima dell’inizio della stagione, il futuro di... Acerbi pronto a dire addio all’Inter, cambio maglia a costo zeroFrancesco Acerbi è pronto a salutare l’Inter alla fine del campionato in corso con il difensore nerazzurro che è in scadenza di contratto nel... Clamoroso Sampdoria, Manfredi addio? Potrebbe rimanere soltanto Tey, la situazioneL'imprenditore di Singapore avrebbe chiesto un passo indietro all'ex braccio destro di Radrizzani: vorrebbe avere più peso nelle decisioni del club Potrebbe aprirsi a breve un clamoroso scenario in ca ... calciomercato.com Sampdoria, resa dei conti tra Tey e Manfredi: il fondo di Dubai irrompeSe da una parte la Sampdoria inizia a gioire per qualche risultato positivo in più dopo un periodo di magra e continua a essere seguita da migliaia di tifosi in giro per lo Stivale, dall'altra, ci ... it.blastingnews.com