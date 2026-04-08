Sampdoria fattore Lombardo | quanti punti servono per la salvezza e cosa è cambiato

Nella corsa alla salvezza in Serie B, la Sampdoria ha iniziato a risalire la classifica dopo un periodo difficile. La squadra ha ottenuto alcuni punti nelle ultime partite, modificando la propria posizione in classifica. La situazione attuale indica quanti punti sono necessari per evitare la retrocessione e quali cambiamenti si sono verificati nel rendimento della squadra rispetto alle settimane precedenti.