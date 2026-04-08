Sampdoria fattore Lombardo | quanti punti servono per la salvezza e cosa è cambiato
Nella corsa alla salvezza in Serie B, la Sampdoria ha iniziato a risalire la classifica dopo un periodo difficile. La squadra ha ottenuto alcuni punti nelle ultime partite, modificando la propria posizione in classifica. La situazione attuale indica quanti punti sono necessari per evitare la retrocessione e quali cambiamenti si sono verificati nel rendimento della squadra rispetto alle settimane precedenti.
Volata finale per la salvezza in Serie B. La Sampdoria ha smesso di affogare e ha ricominciato a nuotare, riprendendosi con forza il timone del proprio destino. I due successi consecutivi ad Avellino ed Empoli non sono state semplici vittorie, ma sei punti pesantissimi che hanno raddrizzato una. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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