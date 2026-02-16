Avellino adesso è ufficiale | Biancolino è stato esonerato! Il comunicato del club

L'Avellino ha annunciato ufficialmente l'esonero di Biancolino, dopo una serie di risultati negativi che hanno portato la squadra al quattordicesimo posto in classifica. La decisione arriva dopo le difficoltà incontrate nelle ultime partite, che hanno spinto il club a cambiare guida tecnica. La società ha pubblicato un comunicato per confermare l'addio al tecnico e ha già iniziato a cercare un sostituto. La scelta mira a invertire il trend e migliorare la posizione in campionato.

De Sciglio riparte dalla. Repubblica Ceca! Oggi le visite mediche e la firma: ecco dove giocherà l’ex Juve e Milan Malen Roma, l’olandese ha già convinto tutti! La cifra per acquistarlo a titolo definitivo dall’Aston Villa Infortunio Solet: ansia Udinese per le condizioni del suo big. Cosa filtra e quanto potrebbe rimanere ai box Marotta prende posizione: «Bastoni oggetto di gogna mediatica che va al di là, chi non ha mai fatto errori!? Ricordo che anche Cuadrado simulò con la Juve» Totti Roma, il Capitano esce allo scoperto! L’annuncio fa sognare i tifosi, ecco cosa ha rivelato sul bis in giallorosso Infortunio Raspadori, c’è lesione! Ufficiale l’esito degli esami e i tempi di recupero. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Avellino, adesso è ufficiale: Biancolino è stato esonerato! Il comunicato del club Maignan Milan, adesso è ufficiale: c’è la firma sul rinnovo! Il comunicato del club rossonero Il Milan ha annunciato ufficialmente il rinnovo di contratto con Gianluigi Maignan. L’Avellino volta pagina: esonerato Raffaele Biancolino L’Avellino ha deciso di cambiare allenatore dopo la pesante sconfitta contro il Pescara, che ha aggravato la situazione della squadra. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Serie B: Frosinone a valanga sull'Avellino, si ferma il Monza; Monza-Avellino: la sfida tra sogni promozione e corsa salvezza; Avellino–Pescara, Aiello: Prestazione inaccettabile, ora serve confronto; MERCATO A2, NOBILI UFFICIALE A SCAFATI, PULLAZI LASCIA LA SQUADRA DIREZIONE AVELLINO. Avellino, esonerato Biancolino: è ufficiale, corsa a quattro per la sostituzioneAdesso è ufficiale: Raffaele Biancolino non è più l'allenatore dell'Avellino. C'è il comunicato ... msn.com L'Avellino esonera Biancolino: il comunicato ufficialeIl tecnico biancoverde paga a caro prezzo la terza sconfitta in una settimana, la quinta nelle ultime sei partite degli irpini ... corrieredellosport.it #Avellino adesso è crisi nera: 5 partite perse nelle ultime 6, solo 3 punti e oggi sconfitto in casa anche dall'ultima in classifica! Vince il #Pescara! Biancolino out, nuovo mistershorturl.at/tWMpT I dati spettatori A,B, Cshorturl.at/UK1WG - facebook.com facebook