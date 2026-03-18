La Cremonese ha annunciato ufficialmente l’esonero di Davide Nicola come allenatore. Il club ha pubblicato un comunicato in cui conferma la decisione, senza fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui piani futuri. Nicola non ricoprirà più il ruolo di allenatore della squadra, che ora cerca una nuova guida tecnica.

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© Calcionews24.com - Cremonese Nicola, adesso è ufficiale: esonero per il tecnico! Il comunicato del club

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