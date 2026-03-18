Cremonese Nicola adesso è ufficiale | esonero per il tecnico! Il comunicato del club
La Cremonese ha annunciato ufficialmente l’esonero di Davide Nicola come allenatore. Il club ha pubblicato un comunicato in cui conferma la decisione, senza fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui piani futuri. Nicola non ricoprirà più il ruolo di allenatore della squadra, che ora cerca una nuova guida tecnica.
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