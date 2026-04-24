Un politico italiano ha commentato duramente le dichiarazioni di un commentatore russo, definendole di cattivo gusto e condannandole da ogni parte politica. La discussione riguarda le affermazioni fatte in un contesto internazionale, con il politico che ha sottolineato come l'Italia non sia in guerra con la Russia. La polemica si è accesa sui social e sui media, coinvolgendo diversi schieramenti politici.

“Sono parole veramente di pessimo gusto, è condannabile da tutte le parti politiche, comunque uno la pensi”. Così il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, ha commentato le parole di Solovyev a Dritto e Rovescio su Rete 4. “Invito il signore a sciacquarsi la bocca prima di parlare dell’Italia, del governo italiano e dei cittadini italiani. Ci pensiamo noi alle nostre vicende e sono orgoglioso di quello che Giorgia Meloni e il governo italiano, fra mille difficoltà, stanno facendo per i cittadini italiani, compreso il tentativo di porre fine alle troppe guerre che in questo momento insanguinano il pianeta”. Salvini ha poi aggiunto: “Però non confondiamo le parole a vanvera e maleducate di questo signore con il fatto che il Santo Padre ogni giorno giustamente chiede a tutti di porre fine a queste guerre.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Salvini: “Solovyev si sciacqui la bocca. L’Italia non è in guerra con la Russia”

Zakharova elogia Salvini: “Parole indiscutibili”

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