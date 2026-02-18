Maradona Jr ha criticato Chivu, accusandolo di aver parlato senza conoscere la vera storia. La lite è nata dopo alcune dichiarazioni del difensore sulla carriera di Diego Maradona. Maradona Jr ha risposto duramente, invitando Chivu a riflettere prima di commentare. Ha aggiunto che nessuno può avvicinarsi ai successi del padre, sottolineando che l’ex calciatore romeno non ha mai raggiunto risultati paragonabili. La discussione si è accesa sui social, con molti tifosi che seguono con attenzione l’accaduto.

Una controversia recente ha riportato al centro dell’attenzione temi di memoria sportiva e interpretazione degli episodi storici nel calcio. In vista di una sfida di Champions League, l’allenatore dell’Inter ha espresso una posizione decisa sui comportamenti sportivi, sollevando una discussione che ha coinvolto anche figure legate a una leggenda del calcio. L’ordine degli eventi ha messo in evidenza come le parole possano ridisegnare il profilo di una giornata di partita e alimentare opinioni diverse tra tifoserie, media e famiglia della celebrità sportiva. Alla vigilia della sfida di Champions contro BodøGlimt, l’allenatore ha riportato al centro del dibattito temi legati al fair play, affermando che nel calcio si sono verificati episodi pro e contro per un lungo periodo e che è giunto il momento di superare le lamentele. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Maradona Jr contro Chivu: «Prima di parlare di mio padre, si sciacqui la bocca. Non ha fatto neanche l’1% di quello che ha fatto lui»

Maradona Jr, che bordata a Chivu: «Si sciacquasse la bocca quando parla di mio padre! Non ha fatto neanche l’1% di quello che ha fatto lui»Maradona Jr ha criticato duramente Cristian Chivu, dopo le sue dichiarazioni su Diego Maradona.

Diego Maradona junior risponde a Chivu: "Si sciacquasse la bocca quando parla di mio padre"Christian Chivu ha suscitato polemiche con le sue parole su Diego Maradona, a causa di alcune dichiarazioni fatte durante una conferenza stampa riguardo alla vicenda Bastoni.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.