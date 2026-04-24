Salvini siamo in Aula per il decreto sicurezza non è festival del canoro

In Aula, il ministro ha ricordato che la seduta riguarda il decreto sicurezza, sottolineando che non si tratta di un festival canoro. Durante il suo intervento, ha affermato di rispettare l'inno nazionale, ma ha criticato chi ha cantato Bella Ciao, ritenendo che si trattasse di una mancanza di rispetto. Le sue parole sono state rivolte ai presenti nella sala durante la discussione.

"Siamo qua per il decreto sicurezza, non è un festival canoro. Rispetto l' inno nazionale ma quelli cantano Bella ciao, mi sembra una mancanza di rispetto". Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, rispondendo a chi gli domandava perché quando in Aula alla Camera è stato intonato l'inno, è rimasto seduto come gli altri esponenti della Lega.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

SALVINI SUL NUOVO DECRETO SICUREZZA: “CONTROLLI DI POLIZIA E METAL DETECTOR NELLE SCUOLE”

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