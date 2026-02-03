Questa mattina il ministro Piantedosi si presenta in Parlamento per aggiornare su quanto accaduto a Torino. Alle 14 e alle 16, riferirà in Aula a Camera e Senato, mentre la premier Meloni chiede collaborazione alle opposizioni sul decreto sicurezza, ormai in limatura. La discussione si preannuncia tesa, con i politici pronti a confrontarsi sui provvedimenti in discussione.

Il decreto sicurezza. La premier Meloni chiede collaborazione istituzionale alle opposizioni. Oggi alle 14 e alle 16 ministro Piantedosi riferirà a Camera e Senato sugli scontri di Torino. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Sicurezza, decreto in limatura. Piantedosi in Aula

Approfondimenti su Piantedosi Aula

Questa mattina, in Aula a Montecitorio, il ministro Piantedosi ha aggiornato i parlamentari sugli scontri di Torino durante il corteo pro Askatasuna.

Giorgia Meloni ha deciso: il pacchetto sicurezza si approverà al più presto, già nel prossimo consiglio dei ministri di mercoledì.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Sicurezza, decreto in limatura. Piantedosi in Aula

Ultime notizie su Piantedosi Aula

Argomenti discussi: Decreto sicurezza. Fra il dire e il fare c’è di mezzo la Costituzione (di F. Olivo).

Decreto sicurezza. Fra il dire e il fare c’è di mezzo la CostituzionePer evitare lo stop del Quirinale, riviste o cancellate le norme ritenute più incisive: il fermo dei manifestanti, la cauzione per i cortei, lo scudo penale ... huffingtonpost.it

Sul decreto sicurezza sappiamo due o tre cose, per oraIl pacchetto di norme a cui sta lavorando il governo dovrebbe essere composto da un decreto legge (che forse sarà varato mercoledì dal Consiglio dei ministri) e da un disegno di legge. Si parla di scu ... today.it

#ottoemezzo Askatasuna, i dubbi di Trinca sul nuovo decreto sicurezza: “La sicurezza non può essere repressione” x.com

#omnibus Il commento del senatore a vita Mario Monti sul decreto sicurezza che il governo intende varare e sull'appello di Meloni all'opposizione - facebook.com facebook