Sicurezza decreto in limatura Piantedosi in Aula
Questa mattina il ministro Piantedosi si presenta in Parlamento per aggiornare su quanto accaduto a Torino. Alle 14 e alle 16, riferirà in Aula a Camera e Senato, mentre la premier Meloni chiede collaborazione alle opposizioni sul decreto sicurezza, ormai in limatura. La discussione si preannuncia tesa, con i politici pronti a confrontarsi sui provvedimenti in discussione.
Il decreto sicurezza. La premier Meloni chiede collaborazione istituzionale alle opposizioni. Oggi alle 14 e alle 16 ministro Piantedosi riferirà a Camera e Senato sugli scontri di Torino. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Scontri Torino, l’informativa di Piantedosi in diretta: giovedì il decreto Sicurezza
Questa mattina, in Aula a Montecitorio, il ministro Piantedosi ha aggiornato i parlamentari sugli scontri di Torino durante il corteo pro Askatasuna.
Decreto sicurezza, Meloni spinge per accelerare. I paletti di Piantedosi: fermo preventivo per massimo 12 ore, no alla cauzione
Giorgia Meloni ha deciso: il pacchetto sicurezza si approverà al più presto, già nel prossimo consiglio dei ministri di mercoledì.
Sicurezza, decreto in limatura. Piantedosi in Aula
Argomenti discussi: Decreto sicurezza. Fra il dire e il fare c’è di mezzo la Costituzione (di F. Olivo).
Decreto sicurezza. Fra il dire e il fare c’è di mezzo la CostituzionePer evitare lo stop del Quirinale, riviste o cancellate le norme ritenute più incisive: il fermo dei manifestanti, la cauzione per i cortei, lo scudo penale ... huffingtonpost.it
Sul decreto sicurezza sappiamo due o tre cose, per oraIl pacchetto di norme a cui sta lavorando il governo dovrebbe essere composto da un decreto legge (che forse sarà varato mercoledì dal Consiglio dei ministri) e da un disegno di legge. Si parla di scu ... today.it
