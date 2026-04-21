L' opposizione ' occupa' banchi governo in Aula durante l' esame del decreto sicurezza

Durante la discussione sul decreto sicurezza alla Camera, i deputati dell'opposizione si sono avvicinati ai banchi del governo, occupandone lo spazio, in occasione della votazione sulle pregiudiziali. L'azione ha coinvolto i membri delle forze di opposizione che si sono mossi nell'aula, creando un momento di tensione durante il dibattito. La seduta è proseguita con questa presenza, senza ulteriori interventi immediati da parte delle forze dell'ordine.

I deputati delle opposizione hanno accerchiato i banchi del governo nell'Aula della Camera 'occupandone' lo spazio durante la discussione sul decreto sicurezza, in una votazione sulle pregiudiziali. "Non potete bloccare i lavori del Parlamento, liberate i banchi del governo", ha detto il presidente di turno Fabio Rampelli che ha poi espulso il dem Arturo Scotto e sospeso la seduta.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L'opposizione 'occupa' banchi governo in Aula durante l'esame del decreto sicurezza Notizie correlate Municipio X, l’opposizione occupa l’aula: scontro sull’area sosta tra emergenza abitativa e progetto camperOstia, 19 febbraio 2026 – L’Aula consiliare del Municipio Roma X è stata occupata oggi da esponenti dell’opposizione, in una protesta legata alla... Leggi anche: Sicurezza, decreto in limatura. Piantedosi in Aula Panoramica sull’argomento Si parla di: Consiglio regionale rinviato, l’opposizione attacca: Maggioranza in fuga dalla crisi politica. L'opposizione 'occupa' banchi governo in Aula durante l'esame del decreto sicurezzaI deputati delle opposizione hanno accerchiato i banchi del governo nell'Aula della Camera 'occupandone' lo spazio durante la discussione sul decreto sicurezza, in una votazione sulle pregiudiziali. ansa.it Deputati sospesi a gennaio, scintille maggioranza-opposizione alla Camera. E Donzelli infiamma l'AulaScoppia il caso della sospensione dei 32 deputati dell'opposizione per aver impedito la conferenza stampa sulla remigrazione nel gennaio scorso. Il responsabile FdI: Antifascisti? Minacciate chi ... adnkronos.com