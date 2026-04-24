Salvini ' servirebbe uno scostamento di diversi miliardi'

Il vicepremier e leader della Lega ha dichiarato che sarebbero necessari diversi miliardi di scostamento di bilancio per finanziare le misure contro il caro carburanti. La sua affermazione è stata fatta durante un colloquio con i giornalisti nel Transatlantico della Camera. Nessun dettaglio sui tempi o sull’entità precisa dello scostamento è stato fornito.