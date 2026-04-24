Salvata da violenza dopo la discoteca a Torino aggressore individuato dopo 5 mesi | tradito dalla borsa rubata

Dopo essere stata aggredita e palpeggiata da uno sconosciuto a Torino nel dicembre 2025, una donna di 26 anni è riuscita a salvarsi grazie all'intervento di alcuni presenti. L'aggressore è stato identificato dopo cinque mesi, grazie alla borsa che era stata rubata durante la serata. La polizia ha ricostruito l’accaduto e ha rintracciato l’uomo, che ora si trova sotto indagine.

Una 26enne è stata aggredita e palpeggiata da uno sconosciuto a Torino dopo una serata in discoteca nel dicembre 2025. A salvarla è stato un passante, allarmato dalle urla. L'aggressore è stato individuato e arrestato dopo 5 mesi di indagine: a tradirlo la carta di credito e il cellulare rubati alla vittima.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Castel d’Ario, picchia la compagna ma lei riesce a chiedere aiuto: salvata dopo mesi da incubo. In casa un arsenale e serre di marijuanaCastel d’Ario (Mantova), 16 marzo 2026 – Un 30enne residente a Roncoferraro ma domiciliato a Castel d’Ario è stato arrestato, domenica 15 marzo, dai... Leggi anche: Camionista travolge motociclista e scappa. Pirata della strada individuato dopo due mesi Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Esce per gettare la spazzatura e un uomo l’afferra per violentarla: salvata dalle grida disperate; Villa Maraini, uomo salvato da un’overdose in strada; Violenze in casa: aggredisce la moglie armato di coltelli. La donna salvata dal figlio; Chi salva una vita, salva il mondo: i Giusti per la democrazia. Salvata da violenza dopo la discoteca a Torino, aggressore individuato dopo 5 mesi: tradito dalla borsa rubataUna 26enne è stata aggredita e palpeggiata da uno sconosciuto a Torino dopo una serata in discoteca nel dicembre 2025 ... fanpage.it La donna è stata "salvata" da un agente fuori servizio che ha visto la scena ed è intervenuto facebook