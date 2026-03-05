Camionista travolge motociclista e scappa Pirata della strada individuato dopo due mesi

A fine dicembre in via Cipro, all’altezza di viale degli Ammiragli, un camion ha investito un motociclista e poi è fuggito. Dopo due mesi di indagini, i carabinieri hanno individuato e identificato il conducente del veicolo coinvolto nell’incidente. L’episodio ha attirato l’attenzione dell’autorità, che ha avviato le procedure per chiarire la dinamica dell’incidente.

Alla guida di un camion ha travolto un motociclista ed è scappato. Un incidente avvenuto a fine dicembre in via Cipro all'altezza di viale degli Ammiragli. Il conducente, che non si è fermato dopo l'impatto, è fuggito mentre il centauro, rimasto ferito a terra, è stato trasportato in ospedale. Il fuggitivo, un 46enne moldavo, dopo due mesi è stato rintracciato dalla polizia locale del gruppo I Centro. Secondo quanto ricostruito dai caschi bianchi, l’uomo era al volante di un mezzo adibito al trasporto merci quando è stato coinvolto nell'impatto con il motociclista, un 34enne nato in Bolivia. Dopo lo scontro, invece di prestare assistenza, si è allontanato dal luogo del sinistro facendo perdere momentaneamente le proprie tracce. 🔗 Leggi su Romatoday.it

