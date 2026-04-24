Salvamento Riccione | debutto trionfale e sorpasso agli ostacoli

Gli atleti della Polisportiva Riccione hanno partecipato per la prima volta al Campionato Regionale di Salvamento a Reggio Emilia. La loro presenza nel torneo ha attirato l’attenzione, segnando il debutto ufficiale in questa competizione. La manifestazione si è svolta nelle ultime settimane e ha visto coinvolti numerosi giovani provenienti da varie società della regione. La partecipazione della Polisportiva Riccione rappresenta un passo importante per il team, che punta a consolidarsi nel settore.

? Cosa sapere Gli atleti della Polisportiva Riccione debuttano al Campionato Regionale di Salvamento a Reggio Emilia.. Il risultato consolida il nuovo percorso formativo della società per i giovani nuotatori.. Gli atleti della Polisportiva Riccione hanno debuttato con determinazione domenica 19 aprile a Reggio Emilia, affrontando la sfida del Campionato Assoluto Regionale Emilia-Romagna per inaugurare ufficialmente la nuova sezione Salvamento. Il progetto, nato per offrire un percorso sportivo specifico ai ragazzi e alle ragazze che frequentano i corsi di nuoto, ha i propri componenti misurarsi per la prima volta in una competizione federale. La prova più impegnativa è stata quella dei 200 metri ostacoli, una disciplina tecnica che richiede grande coraggio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salvamento Riccione: debutto trionfale e sorpasso agli ostacoli Notizie correlate Polisportiva Riccione inaugura la sezione Salvamento: debutto al campionato Regionale di Reggio EmiliaGrande entusiasmo e primi importanti risultati per la nuova sezione Salvamento della Polisportiva Riccione, ufficialmente inaugurata con la... Laura Pausini: debutto trionfale a PamplonaPAMPLONA – Debutto sold out per il tour “Io Canto / Yo Canto World Tour 2026/2027” di Laura Pausini. Contenuti di approfondimento Salvamento, debutto positivo per la Polisportiva Riccione al regionale di Reggio EmiliaLa nuova sezione si presenta al Campionato Assoluto Emilia-Romagna con buoni piazzamenti nei 200 metri ostacoli, segnando l’avvio di un progetto sportivo in crescita ... altarimini.it Debutto positivo per la Sezione Salvamento della Polisportiva RiccioneArrivano i primi importanti risultati per la nuova sezione Salvamento della Polisportiva Riccione, ufficialmente inaugurata con la partecipazione ... chiamamicitta.it