Laura Pausini | debutto trionfale a Pamplona

Il tour “Io Canto Yo Canto World Tour 20262027” di Laura Pausini ha avuto il suo debutto a Pamplona, con il primo concerto andato in scena al Navarra Arena. Lo spettacolo ha registrato il tutto esaurito, confermando la grande affluenza di pubblico per l’undicesima tournée mondiale dell’artista. La data ha segnato l’inizio della serie di concerti previsti in diverse città.

PAMPLONA – Debutto sold out per il tour “Io Canto Yo Canto World Tour 20262027” di Laura Pausini. L’undicesima tournée mondiale ha realizzato il tutto esaurito per il primo attesissimo show ieri sera sul palco del Navarra Arena di Pamplona. A distanza di due anni dall’ultimo live, Laura Pausini World Tour 20232024, l’artista italiana più ascoltata all’estero è pronta a riabbracciare il suo pubblico nei più prestigiosi palasport del mondo, con già numerose date sold out, tra cui Valencia, Madrid, Montevideo, Buenos Aires, la doppia di Santiago, Lima e Santo Domingo, solo nella prima leg latina. “Alla fine dello scorso tour, dopo due anni di... 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Laura Pausini: debutto trionfale a Pamplona Articoli correlati Leggi anche: Sanremo, sorpresa per Laura Pausini prima del debutto: il gesto della figlia Laura Pausini, la sorpresa della figlia Paola prima del debutto a Sanremo 2026La prima serata del Festival di Sanremo 2026 è andata: Laura Pausini ha dismesso i panni della cantante per diventare co-conduttrice di Carlo... Laura Pausini a Sanremo Altri aggiornamenti su Laura Pausini Trionfo Pausini: debutto sold out a Pamplona per l'undicesimo tour mondialeCon un trionfale debutto sold out al Navarra Arena di Pamplona il 27 marzo, Laura Pausini ha inaugurato il suo attesissimo Io canto/Yo canto World Tour 2026/2027. L'evento segna l'inizio dell'undicesi ... it.blastingnews.com Laura Pausini, debutto sold out a Pamplona per 'Io canto/Yo canto World tour'Debutto sold out per Io canto/Yo canto world tour 2026/2027 di Laura Pausini, l'undicesima tournée mondiale ha realizzato il tutto esaurito per il primo show il 27 marzo sul palco del Navarra Arena di ... ansa.it