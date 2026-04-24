Salute mentale in Liguria il numero più alto di utenti trattati ogni diecimila abitanti adulti
In Liguria, il numero di adulti trattati per problemi di salute mentale è il più alto rispetto ad altre regioni italiane, considerando il rapporto ogni diecimila abitanti. I dati riferiti al Rapporto 2024 del ministero della Salute e alla nota di sintesi della Uil nazionale evidenziano un sistema sanitario che si trova sotto pressione, con un aumento della domanda di assistenza. La Uil Liguria ha sollecitato l’attenzione sul tema, sottolineando la crescita delle richieste di supporto.
La Uil Liguria richiama con forza l'attenzione sul tema della salute mentale, alla luce dei dati contenuti nel Rapporto 2024 del ministero della Salute e della nota di sintesi diffusa dalla Uil nazionale, che fotografano un sistema sotto pressione, attraversato da una domanda crescente e da forti.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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