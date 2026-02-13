In Italia, la dotazione di posti letto per la salute mentale è a livelli record bassi, con appena 0,1 posti ogni mille abitanti, un dato che sorprende se paragonato alla media di sei volte superiore presente nelle altre nazioni dell’Ocse. Questa cifra, riportata nel terzo rapporto del Gruppo di lavoro su equità e salute dell’Istituto superiore di sanità, evidenzia come la cura dei malati psichiatrici sia ancora largamente sottovalutata e sottoutilizzata nel nostro Paese. Un dato che mette in luce le difficoltà del sistema sanitario italiano nel garantire assistenza adeguata a chi soffre di disturbi mentali.

Zero virgola uno posti letto ogni mille persone riservati ai malati psichiatrici. No, non è un errore di stampa ma è la realtà, nuda e cruda, che emerge dal terzo rapporto del Gruppo di lavoro su equità e salute nelle Regioni dell’Istituto superiore di sanità. Un dato shock quello italiano che diventa ancor più grave alla luce della media Ocse che, dati alla mano, è sei volte maggiore. Ospedali vuoti, bisogni pieni. Dal 2020 le dimissioni dai reparti psichiatrici calano segnando un dato in flessione del 14% rispetto al periodo pre-pandemia da Covid-19. Può sembrare il segno di un miglioramento, ma non lo è. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - La salute mentale è una piaga dimenticata: in Italia ci sono soltanto 0,1 posti letto ogni mille abitanti. Nell’area Ocse la media è sei volte maggiore

Approfondimenti su italia salute

È stata posata questa mattina la prima pietra del nuovo studentato universitario a Villa Monna Tessa, situata di fronte a Careggi.

A Pordenone, l'incremento di dodici posti letto nelle Medicine dell'ospedale avviene senza un aumento corrispondente di personale infermieristico.

Ultime notizie su italia salute

Argomenti discussi: Il Rapporto su Povertà e salute mentale: un legame che nega diritti; Povertà e salute mentale: Caritas, un circolo vizioso che colpisce giovani, donne e migranti; Gli psichiatri vogliono rivedere il manuale di riferimento per la salute mentale e cambiare come definiscono un disturbo; Salute mentale, più accesso all’assistenza e meno barriere.

Lavoro e salute mentale, la sfida è ridefinire il concetto di successoLe terapie contro il trauma e lo stress, oggi, sono incentrate sul movimento. Le terapie somatiche tengono conto del fatto che lo stress, il trauma e il burnout sono bloccati nel nostro corpo, non ... ansa.it

Piano d’Azione Nazionale per la Salute Mentale: il nodo decisivo del personale finanziato dalla legge di bilancioGentile Direttore, la recente approvazione del Piano d’Azione Nazionale per la Salute Mentale 2025-2030 è stata accolta da reazioni contrastanti. quotidianosanita.it

In questa nuova puntata di Pianeta Salute 2.0, l’approfondimento di attualità e medicina di Pianeta Salute TV, scopriamo le ultime novità sull’epilessia in Italia: dalla nuova chatbot certificata “Alice” allo sportello legale gratuito per la tutela dei diritti dei pazi - facebook.com facebook