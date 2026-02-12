TikTok nel mirino UE | indagine su algoritmi dipendenza e tutela della salute mentale degli utenti

L’Unione Europea ha aperto un’indagine su TikTok, concentrandosi sui rischi di dipendenza e sulla tutela della salute mentale degli utenti, in particolare dei più giovani. Le autorità europee vogliono capire se la piattaforma adotta misure sufficienti per proteggere gli utenti e se i suoi algoritmi contribuiscono a creare dipendenza. La notizia arriva mentre Bruxelles cambia le regole del gioco, puntando a maggiore trasparenza e responsabilità nel settore dei social media.

TikTok Sotto Accusa: L'Europa Indaga sul Rischio di Dipendenza e Cambia le Regole del Gioco. L'Unione Europea ha aperto un'indagine formale su TikTok, accusando la piattaforma di non proteggere adeguatamente la salute mentale dei suoi utenti, soprattutto dei minori. Al centro delle contestazioni, il design algoritmico dell'app, ritenuto capace di indurre un utilizzo compulsivo e potenzialmente dannoso. La vicenda segna un punto di svolta nella regolamentazione delle piattaforme digitali, spostando l'attenzione dalla mera protezione dei dati alla tutela del benessere psicologico degli utenti. Un Algoritmo Sotto Esame: Cosa Contestano a TikTok.

