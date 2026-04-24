Nel corso del 2024, in Italia, oltre 845.000 persone hanno ricevuto assistenza psichiatrica dai servizi territoriali. I dati indicano un aumento delle richieste di supporto legate alla salute mentale, con un’incidenza doppia tra le donne rispetto agli uomini. La crisi in quest’area sembra accentuarsi, riflettendo la crescente attenzione su questioni di benessere psicologico e i servizi dedicati.

? Cosa sapere In Italia 845.516 persone hanno ricevuto assistenza psichiatrica dai servizi territoriali nel 2024.. Il nuovo Piano nazionale 2025-2030 prevede 80 milioni di euro per il primo anno.. Oltre 845.000 persone hanno ricevuto assistenza per disturbi psichiatrici nel 2024 in Italia, con un numero di donne colpite da depressione che sfiora il doppio rispetto agli uomini secondo i dati del ministero della Salute. Il quadro che emerge dall’analisi nazionale sulla salute mentale descrive una realtà complessa, dove le fragilità affettive e nevrotiche colpiscono prevalentemente il genere femminile, mentre i problemi legati a schizofrenia o abuso di sostanze sono più frequenti tra la popolazione maschile.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salute mentale: crisi in aumento e il doppio delle donne depresse

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