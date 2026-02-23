Salute mentale gen z | i social media rivelano una crisi in crescita

Le piattaforme social sono al centro di una crescente crisi di salute mentale tra i giovani, causata dall’uso intensivo e spesso dannoso di questi strumenti. Le ricerche evidenziano come l’esposizione prolungata ai social possa aumentare ansia e depressione tra la Generazione Z. In alcuni casi, i giovani hanno riferito di sentirsi sopraffatti da contenuti negativi e confronti continui. La situazione si aggrava con l’aumento di interventi e studi mirati a comprendere meglio il fenomeno.

Questo testo analizza le dinamiche legali attorno all' impatto dei social media sulla salute mentale dei giovani, prendendo in esame un processo negli Stati Uniti che coinvolge le principali piattaforme digitali. L' udienza verte sull' accusa che tali servizi siano stati progettati per trattenere i minori il più a lungo possibile. Le parti in causa riportano anche una ricerca recente sull'uso giovanile e sulle potenziali conseguenze psicologiche. L'analisi sintetizza i temi chiave, offrendo una visione chiara delle possibili ripercussioni legali, regolatorie e sociali. contesto legale e testimonianze. Mark Zuckerberg si presenta davanti a una giuria di Los Angeles per rispondere delle accuse legate all'impatto dei social media sulla salute mentale degli adolescenti. Il Digital Wellbeing Report di Unobravo evidenzia come quasi la metà degli italiani desideri prendersi una pausa dai social network per tutelare la propria salute mentale. Nell'ultimo anno "quella della salute mentale, soprattutto in adolescenza, è stata una delle problematiche maggiori che ci è stata rappresentata dalle famiglie" spiega a il Dolomiti Anna Berloffa, Garante dei Minori del Trentino. "L'attenzione in Trentino non man