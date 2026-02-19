Salute mentale Italia tra i Paesi con meno posti letto al mondo In aumento uso di antidepressivi

L’Italia ha il minor numero di posti letto dedicati alla salute mentale al mondo, una carenza che peggiora con il tempo. La causa principale risiede nella riduzione delle strutture ospedaliere pubbliche, mentre cresce l’uso di antidepressivi tra la popolazione. Molti pazienti si rivolgono a farmaci senza un adeguato supporto terapeutico, aggravando la situazione. Questa mancanza di risorse si traduce in un sistema sovraccarico e poco accessibile. La situazione attuale mette in discussione la capacità di fornire cure efficaci a chi ne ha bisogno.

L’Italia e la Crisi Silenziosa della Salute Mentale: Un Sistema al Collasso tra Farmaci e Carenza di Strutture. L’Italia si trova ad affrontare una crescente emergenza nella salute mentale, caratterizzata da un aumento del ricorso a farmaci psicotropi e da una drammatica carenza di risorse dedicate all’assistenza territoriale. Un rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità del febbraio 2026 rivela un sistema in affanno, con disparità regionali significative e un numero di posti letto tra i più bassi al mondo, mettendo a rischio la qualità dell’assistenza per milioni di persone. La situazione, particolarmente critica nel Sud Italia, solleva interrogativi urgenti sull’efficacia delle politiche sanitarie e sulla necessità di investimenti mirati.🔗 Leggi su Ameve.eu

La salute mentale è una piaga dimenticata: in Italia ci sono soltanto 0,1 posti letto ogni mille abitanti. Nell’area Ocse la media è sei volte maggioreIn Italia, la dotazione di posti letto per la salute mentale è a livelli record bassi, con appena 0,1 posti ogni mille abitanti, un dato che sorprende se paragonato alla media di sei volte superiore presente nelle altre nazioni dell’Ocse.

L'allarme del professor Alberto Siracusano: delusioni affettive, emarginazione, povertà educativa e uso patologico dei social concorrono al disagio giovanile, con effetti a lungo termine sulla salute mentaleIl professor Alberto Siracusano evidenzia come delusioni affettive, emarginazione e povertà educativa contribuiscano al disagio giovanile.

