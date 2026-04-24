Saluta la Juve tutto deciso | si fa in prestito

La Juventus ha annunciato l’intenzione di cedere un giocatore in prestito durante la prossima sessione di mercato estiva. La decisione è stata comunicata dalla società, che ha pianificato un’operazione in uscita e ha condiviso i dettagli presso il centro di allenamento. Nessun nome è stato ancora reso pubblico, ma si tratta di un’operazione già definita e preparata per il prossimo anno.

I bianconeri pensano a un’altra operazione in uscita per la prossima estate: ecco quanto deciso alla Continassa. Lo scorso 13 settembre metteva a segno la rete del definitivo 4-3 contro l’Inter grazie a una splendida conclusione da fuori area, poi il calo di rendimento e infine l’infortunio alla caviglia destra che lo tiene tuttora fermo ai box. La stagione di Vasilije Adzic non è stata fin qui esaltante e la Juve starebbe pensando adesso di cederlo in prestito per permettergli di acquisire ulteriore esperienza. Vasilie Adzic in azione (Ansa) – Calciomercato.it Lo riferisce l’edizione di oggi del ‘Corriere dello Sport’, secondo cui i vertici societari della Juve avrebbero deciso di privarsi di diversi profili in estate che non rientrano al momento nelle idee di gioco di Spalletti e tra questi ci sarebbe proprio Adzic.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Saluta la Juve, tutto deciso: si fa in prestito The Sea Mystery by Freeman Wills Crofts | Inspector French Mystery Audiobook Notizie correlate La Juve ha deciso, Openda via in prestito: i dettagliQuasi sicuramente Loïs Openda lascerà la Juventus al termine di questa stagione: ecco cosa succede alla Continassa. Joao Mario saluta la Juve: ufficiale il prestito al Bologna sino al termine della stagioneCelik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione alla concorrenza dei rivali. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Bernardo Silva saluta il Manchester City: il messaggio social; La Juve piange Manninger: l'emozionante messaggio di addio e quella foto con Buffon; Il PSG saluta il suo capitano? Marquinhos verso l'addio al club parigino in estate; Juve, le idee chiare di Spalletti. Serie A, la classifica aggiornata: Juve, sorpasso al Como. La Dea saluta i sogni ChampionsLa Juventus scatta e sorpassa, almeno fino domani sera, il Como: con il successo sull’Atalanta, i bianconeri di Luciano Spalletti si portano a 60. tuttomercatoweb.com I convocati di Spalletti per Juve-Bologna: la decisione su Yildiz e Thuram, McKennie torna in listaAll'Allianz Stadium la Juve contro il Bologna avra la possibilità di allungare sul Como e sulla Roma, facendo uno scatto importantissimo per la corsa al piazzamento Champions. Un match nel quale Spall ... tuttosport.com Ranieri saluta: divorzio alla Roma Juve, c’è anche De Gea Questa è la prima pagina del Corriere dello Sport del 24 aprile x.com Ranieri saluta: divorzio alla Roma Juve, c’è anche De Gea Questa è la prima pagina del Corriere dello Sport del 24 aprile - facebook.com facebook