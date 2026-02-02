Joao Mario saluta la Juve | ufficiale il prestito al Bologna sino al termine della stagione

Da juventusnews24.com 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Joao Mario lascia la Juventus e si trasferisce in prestito al Bologna fino a fine stagione. L’annuncio è ufficiale e il giocatore si prepara a una nuova avventura in Serie A.

Joao Mario saluta la Juve: ufficiale il prestito al Bologna sino al termind della stagione. Il portoghese lascia il club dopo pochi mesi. La notizia è ufficiale: Joao Mario lascia la Juventus per trasferirsi in prestito secco al Bologna sino al termine della stagione. A fare il percorso inverso c’è invece Emil Holm. IL COMUNICATO – « In questa seconda parte di stagione, le strade della  Juventus  e di  Joao Mario  si dividono. Il laterale portoghese, però, resterà in Italia e in Serie A. È ufficiale, infatti, il suo  prestito  al  Bologna, fino al  30 giugno 2026. Arrivato in bianconero l’estate scorsa, il ventiseienne lusitano è sceso in campo con la nostra maglia  tredici volte, tra Serie A e Champions League e proprio al suo  esordio  in campo europeo con la Juventus – nel match contro il Borussia Dortmund – ha trovato il suo  primo assist. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Ngana Juve, definito il prestito: dove giocherà sino al termine della stagione

Ngana Juve, giovane centrocampista classe 2006, è stato ufficialmente prestato a una squadra italiana, dove giocherà fino al termine della stagione.

Bologna apre al prestito di Holm, la Juve valuta lo scambio con Joao Mario e monitora Norton-Cuffy per il centrocampo.

Bologna ha deciso di prestare Holm alla Juventus.

Argomenti discussi: Joao Mario saluta la Juve: lascia il ritiro bianconero a Parma, Holm farà il percorso inverso; La Juventus fa passi avanti per Senesi: il difensore può arrivare da svincolato, rivelata l'offerta d'ingaggio; Lookman-Atalanta, è finita: Ciao, il freddo saluto prima della firma per l'Atletico Madrid; Dagli arrivi di Boga e Holm, ai rumors su Icardi: Chiellini fa chiarezza sul mercato della Juventus.

joao mario saluta laUfficiali le mosse della Juventus: ecco Holm, João Mario in cambio al Bologna, Rugani alla FiorentinaCALCIOMERCATO - Ufficiale lo scambio Holm-João Mario, così come Rugani alla Fiorentina: la Juventus rimodella la propria rosa. eurosport.it

joao mario saluta laHolm-Joao Mario, Fortini, Enzo Maresca, Geertruida, Rugani: le 5 trattative che vi siete persi oggi (01/02)CALCIOMERCATO - La Juventus di si prende Holm, giocatore da sempre nel mirino di Spalletti. Al Bologna approda João Mário: scambio completato. Fortini può esser ... eurosport.it

