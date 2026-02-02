Joao Mario lascia la Juventus e si trasferisce in prestito al Bologna fino a fine stagione. L’annuncio è ufficiale e il giocatore si prepara a una nuova avventura in Serie A.

Joao Mario saluta la Juve: ufficiale il prestito al Bologna sino al termind della stagione. Il portoghese lascia il club dopo pochi mesi. La notizia è ufficiale: Joao Mario lascia la Juventus per trasferirsi in prestito secco al Bologna sino al termine della stagione. A fare il percorso inverso c’è invece Emil Holm. IL COMUNICATO – « In questa seconda parte di stagione, le strade della Juventus e di Joao Mario si dividono. Il laterale portoghese, però, resterà in Italia e in Serie A. È ufficiale, infatti, il suo prestito al Bologna, fino al 30 giugno 2026. Arrivato in bianconero l’estate scorsa, il ventiseienne lusitano è sceso in campo con la nostra maglia tredici volte, tra Serie A e Champions League e proprio al suo esordio in campo europeo con la Juventus – nel match contro il Borussia Dortmund – ha trovato il suo primo assist. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Joao Mario saluta la Juve: ufficiale il prestito al Bologna sino al termine della stagione

Ngana Juve, giovane centrocampista classe 2006, è stato ufficialmente prestato a una squadra italiana, dove giocherà fino al termine della stagione.

Bologna ha deciso di prestare Holm alla Juventus.

