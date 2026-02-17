Capodanno cinese 2026 l’anno del Cavallo di Fuoco | ecco dove festeggiare in Italia come a Pechino
Il Capodanno cinese del 2026, che segna l’arrivo dell’anno del Cavallo di Fuoco, si celebra oggi, 17 febbraio, in tutta Italia. La festività nasce dalla tradizione millenaria cinese e quest’anno assume un significato speciale, con eventi e manifestazioni in diverse città italiane. Le comunità cinesi locali preparano spettacoli, fuochi d’artificio e ristoranti dedicati, offrendo ai cittadini italiani un’occasione per scoprire questa cultura antica. Molti italiani si uniscono alle celebrazioni, partecipando a mercatini e eventi pubblici che ripropongono usanze tradizionali. La festa coinvolge anche le pia
L’attesa è finita, inizia oggi, 17 febbraio 2026, il nuovo anno lunare, ovvero il Capodanno cinese, un evento che quest’anno assume una valenza simbolica straordinaria. Secondo lo zodiaco orientale, si entra infatti nell’ era del Cavallo di Fuoco, una combinazione astrologica che non si verificava da sessant’anni. Il Cavallo, settimo segno del ciclo, rappresenta un’indole dinamica, socievole e pronta all’azione; l’unione con l’elemento fuoco potenzia queste caratteristiche, promettendo un 2026 all’insegna del coraggio, dell’intraprendenza e dei grandi mutamenti. Conosciuta anche come Festa della Primavera, questa celebrazione millenaria dura quindici giorni e segue il calendario lunisolare, debuttando in coincidenza della seconda luna nuova dopo il solstizio invernale. 🔗 Leggi su Cultweb.it
