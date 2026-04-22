Negli ultimi quattro anni, la produzione di veicoli in Italia si è ridotta della metà, secondo i dati più recenti. Questa diminuzione drastica evidenzia una crisi che coinvolge l’intera filiera dell’automotive nel paese. La situazione attuale si basa su numeri ufficiali, che mostrano chiaramente un calo sostanziale delle attività produttive rispetto al 2019. Non sono state fornite indicazioni specifiche sulle cause di questa contrazione.

I dati sono freschissimi e mostrano con la loro nuda brutalità la disastrosa situazione dell’industria italiana dell’auto. L’ Oica, l’Organisation Internationale des Constructeurs Automobiles che raggruppa 34 associazioni di categoria nazionali provenienti da tutto il mondo, Italia compresa, ha pubblicato oggi 22 aprile i numeri aggiornati relativi alla produzione di veicoli nel 2025 a livello globale. Iniziamo dai dati che riguardano la produzione complessiva di mezzi a motore, cioè non solo automobili ma anche veicoli commerciali. Lo scorso anno l’ Italia ha sfornato 474.044 veicoli con un calo del 20% rispetto al 2024 e addirittura del 48% nei confronti del 2019, prima del Covid, quando dai nostri stabilimenti (in particolare quelli di Stellantis ) erano usciti 915.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - L’industria dell’auto italiana è al collasso: produzione dimezzata dal 2019 a oggi. Ecco le ragioni

Notizie correlate

Leggi anche: Crisi dell’industria italiana: persi 103mila posti dal 2008, boom di cassa integrazione e crollo dell’automotive

Industria italiana in crisi, il 2026 parte male. Istat: in calo produzione e fatturatoIndustria, produzione in calo da tre anni, fatturato in diminuzione e quasi cento tavoli di crisi.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Addio automotive?; Denuncia degli ambientalisti: L'industria dell'auto contro i target UE sulla CO2. Ci costa 74 miliardi in più; Industria auto italiana: crisi, elettrico e sfida dei marchi cinesi; Pacchetto auto UE. Le nuove richieste dell'industria automobilistica….

L’industria dell’auto italiana è al collasso: produzione dimezzata dal 2019 a oggi. Ecco le ragioniI numerii parlano chiaro e certificano il sorpasso del Marocco sul nostro paese e il tracollo degli stabilimenti Stellantis. Mentre la Cina domina, l'Italia scivola al decimo posto in Europa. panorama.it

Dall’auto alla difesa, senza passare dalla guerraC’è un modo intelligente di guardare alla crisi dell’automobile europea senza scivolare né nella caricatura pacifista né nella caricatura bellicista. Ed è il modo che, con tutte le sue contraddizioni, ... ilfoglio.it

In Puglia manca ancora l’accordo sul prezzo del pomodoro da industria, con i produttori che denunciano aumenti dei costi e incertezza - facebook.com facebook

Il Circular Economy Act si prepara a diventare uno dei dossier più rilevanti per il futuro industriale europeo. @assoambiente #batterie #economia #economiacircolare #energy #filiera #industria #italia #riuso #riutilizzo #sostenibilità #riciclo #rifiuti x.com