Salone del Mobile Milano diventa vetrina del design

Milano si prepara ad accogliere il Salone del Mobile, un evento che richiama appassionati e professionisti del settore da tutto il mondo. In questi giorni, la città si anima di esposizioni, installazioni e iniziative legate al design, rendendo visibile il fermento creativo che caratterizza il settore. Le strade, i quartieri e i punti nevralgici di Milano si trasformano in vere e proprie vetrine di novità e tendenze, anticipando l’appuntamento principale.

La primavera a Milano profuma di design. Per accorgersene basta visitare la città in questi giorni che precedono e accompagnano il Salone del Mobile. Dal 21 al 26 aprile la città smette i panni di centro finanziario per indossare quelli di capitale mondiale della creatività, trasformandosi in un immenso laboratorio a cielo aperto. Quest’anno sono attesi 320 mila visitatori, con una crescita del 5,5% rispetto allo scorso anno, il 62,4% arriverà dall’estero, confermando che, nonostante le complessità geopolitiche, Milano resta una calamita irresistibile per il business e la bellezza. L’impatto economico sulla città si annuncia imponente: la...🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Salone del Mobile. Milano diventa vetrina del design Milano, Design Week da 255 milioni: boom di turisti e spesa Notizie correlate Leggi anche: La Brianza al Salone del Mobile. Design e artigianato di qualità per quaranta eccellenze in vetrina Leggi anche: Salone del Mobile Milano 2026: date, novità e trend tra cucine smart, bagni spa e design del futuro Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Common Archive – La Notte Bianca del Progetto; Al Salone del Mobile i nuovi arredi puntano su forme avvolgenti e stile senza tempo; Salone del Mobile 2026: tra pochi giorni, tutte le novità in fiera e in città; Cosa vedere a Milano durante il Salone del Mobile 2026: 10 grandi protagonisti della kermesse ci svelano i loro posti preferiti. Salone del Mobile. Milano diventa vetrina del designLa primavera a Milano profuma di design. Per accorgersene basta visitare la città in questi giorni che precedono e ... quotidiano.net Salone del Mobile 2026: gli appuntamenti moda imperdibili del FuorisaloneMostre, installazioni, cocktail party, esperienze immersive e non solo. Il cuore della città di Milano, in occasione della Design Week, si dice pronto ad accogliere gli appuntamenti più fashion, firma ... vanityfair.it Milano si popola e si anima in attesa del Salone del Mobile - facebook.com facebook Quali saranno gli espositori al Salone del Mobile 2026 I principali nomi x.com