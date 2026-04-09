Salone del Mobile | 1900 brand e nuove sfide per l’abitare

Dal 21 al 16 aprile, Fiera Milano accoglierà il Salone del Mobile, un evento che coinvolge più di 1.900 brand provenienti da tutto il mondo. La manifestazione presenterà le ultime novità nel settore dell’arredamento e del design, con esposizioni di mobili, accessori e soluzioni per gli spazi abitativi. Sono previste diverse aree dedicate a tendenze e innovazioni, con un focus particolare sulle nuove sfide legate all’abitare.

Dal 21 al 16 aprile, Fiera Milano ospiterà il Salone del Mobile, un evento che vede la partecipazione di oltre 1.900 espositori per ridefinire i canoni dell’abitare contemporaneo. L’appuntamento si presenta come un hub strategico fondamentale, specialmente in un periodo segnato da forti instabilità economiche e geopolitiche globali. La manifestazione conta su una presenza internazionale significativa, con il 36,6% dei partecipanti provenienti dall’estero. Il successo dell’evento è confermato dai padiglioni sold out, che accoglieranno 227 marchi tra chi debutta per la prima volta e chi torna a esporre. L’intera programmazione si articola attraverso quattro appuntamenti annuali: il Salone Internazionale del Mobile, il Complemento d’Arredo, S. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salone del Mobile: 1900 brand e nuove sfide per l’abitare Salone del Mobile, 1900 espositori per il futuro dell’abitareL’industria del design definisce il futuro dell’abitare in tutte le sue declinazioni al Salone del Mobile. Salone del Mobile: le anticipazioni sulla 64° edizione, materia, nuove tendenze designIn primavera Milano si appresta ad ospitare la 64° edizione del Salone del Mobile, confermando il ruolo centrale della manifestazione come... Temi più discussi: Salone del Mobile, 1900 espositori per il futuro dell’abitare; Milano, Salone del Mobile 2026: la guida firmata X-Style; Il Salone del Mobile sfida la guerra: biglietti in crescita, molti venduti negli Usa; Salone del Mobile.Milano in partenza. Salone del Mobile, 1900 espositori per il futuro dell’abitareDal 21 al 26 aprile, a Fiera Milano, Rho, le nuove frontiere globali del progetto con 16 padiglioni sold out. Accanto alle quattro manifestazioni annuali e alle biennali EuroCucina e Salone Internazio ... ilgiornale.it Al Salone del Mobile di Milano oltre 1.900 espositori da 32 PaesiAi blocchi di partenza la kermesse meneghina sul design, dal 21 al 26 aprile a Rho Fiera, con 16 padiglioni sold out e il 36,6% di presenze dall’estero. Al debutto i format Contract e Raritas. it.fashionnetwork.com Oggi, alla Triennale di Milano, la presentazione della 64esima edizione del Salone del mobile in scena alla fiera di Rho dal 21 al 26 aprile. Ce ne hanno parlato Maria Porro, presidente del Salone del mobile, e Claudio Feltrin, presidente di Federlegno - facebook.com facebook Salone del Mobile.Milano to Unveil Major Fashion and Design Exhibition by Palomba Serafini x.com