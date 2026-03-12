Lost and Roll il Salone del Mobile diventa un film

Arriva la primavera e Milano cambia ritmo di vita perché arriva il Salone del Mobile.Milano con lo spettacolo del design: le strade si riempiono di lingue di tutto il mondo, le agende diventano fitte, i quartieri si trasformano in laboratori aperti. La città diventa crocevia globale di idee, incontri e visioni, mentre alla manifestazione convergono, puntuali, oltre 300.000 operatori da 150 Paesi. A raccontare questo "movimento", dentro e fuori i padiglioni del Salone, è il documentario " Lost and Roll ", diretto dal regista Gianluca Vassallo, prodotto da Maddalena Satta per White Box Studio, che sarà presentato in anteprima italiana all'Anteo Spazio Cinema, a Milano, il 16 aprile 2026 alle ore 21.