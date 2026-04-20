Il Salone del Mobile di Milano del 2026 si prepara ad essere molto più di una semplice esposizione. Si tratta di un progetto collettivo che coinvolge centinaia di aziende e migliaia di operatori, mettendo in campo un insieme di competenze e risorse che vanno oltre quanto possa mostrare un catalogo. Dietro le quinte si lavora per trasformare le idee in realtà, dando forma a un evento che rappresenta un punto di riferimento nel settore del design.

Il Salone del Mobile di Milano è più di una fiera. È anche più di un evento. È un progetto di design corale che coinvolge centinaia di aziende, migliaia di persone e una quantità di competenze che nessun catalogo riesce a contenere. E che richiede un grande impegno per la sua costruzione. @Monica Spezia Making of di EuroCucina. Salone del Mobile 2026. Le immagini del “making of” che il Salone condivide a poche ore dall’inaugurazione della fiera restituiscono esattamente questo: uno sguardo al dietro le quinte, nel tempo in cui il progetto diventa realtà concreta. Strutture che prendono forma, superfici che si assemblano, stand che trovano la loro configurazione definitiva.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Dietro le quinte del Salone del Mobile 2026, dove il progetto diventa reale

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