Salerno sciopero bus scolastici | denuncia per stipendi mai pagati

A Salerno, i dipendenti di INI BUS coinvolti nel servizio di trasporto scolastico hanno presentato una denuncia in seguito al mancato pagamento degli stipendi. La FIT-CISL ha reso noto il problema, spiegando che i lavoratori non hanno ancora ricevuto le retribuzioni previste. La vicenda ha portato allo sciopero dei bus scolastici, provocando disagi per gli utenti coinvolti.

? Cosa sapere FIT-CISL denuncia a Salerno il mancato pagamento degli stipendi ai dipendenti INI BUS.. Il sindacato chiede al Comune di Salerno interventi urgenti per evitare il blocco scolastico.. A Salerno, la FIT-CISL ha inviato oggi una denuncia ufficiale alle autorità per il mancato pagamento degli stipendi ai lavoratori del trasporto scolastico della società INI BUS, nonostante le promesse di liquidazione fatte il 17 aprile 2026. Il clima tra i conducenti e gli operatori che garantiscono il servizio pubblico essenziale è peggiorato drasticamente. Nonostante le rassicurazioni ricevute dall’azienda tramite una comunicazione dello scorso 17 aprile, che prometteva l’accredito delle retribuzioni entro la settimana successiva, ad oggi i dipendenti assegnati all’appalto del Comune di Salerno non hanno ricevuto un solo euro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salerno, sciopero bus scolastici: denuncia per stipendi mai pagati Notizie correlate I lavoratori dei magazzini Realco in sciopero: "Gli stipendi non verranno pagati il 31 marzo"L'astensione dal lavoro è stata procalamata dal sindacato Si Cobas a Parma e Reggio Emilia: "Chiediamo un incontro urgente con i commissari e con la... Bamar, pagati gli stipendi ai lavoratori di Salerno: sospeso lo stato di agitazioneÈ stato sospeso lo stato di agitazione dei lavoratori della Bamar Italia dopo il pagamento della mensilità di dicembre 2025 e l’impegno formalizzato... Aggiornamenti e dibattiti Trasporto scolastico, stipendi non pagati, denuncia CislLa FIT?CISL di Salerno denuncia con fermezza il persistente mancato pagamento delle retribuzioni ai lavoratori impegnati nel servizio di trasporto scolastico ... gazzettadisalerno.it Trasporto scolastico Salerno–Pontecagnano, Fit Cisl: Ini Bus reitera i ritardi nei pagamentiFit Cisl: Situazione inaccettabile. Il Comune scelga per il futuro un’azienda solida e rispettosa dei lavoratori ... salernotoday.it