Bamar pagati gli stipendi ai lavoratori di Salerno | sospeso lo stato di agitazione

La Bamar Italia ha pagato gli stipendi di dicembre 2025, ponendo fine allo stato di agitazione dei lavoratori di Salerno. La decisione arriva dopo che l’azienda ha confermato di saldare anche la mensilità di gennaio 2026 entro il 18 febbraio, rassicurando così i dipendenti sulle future retribuzioni. I lavoratori avevano proclamato lo sciopero a causa dei ritardi nei pagamenti, ma ora si sentono più tranquilli grazie all’impegno concreto dell’azienda.

È stato sospeso lo stato di agitazione dei lavoratori della Bamar Italia dopo il pagamento della mensilità di dicembre 2025 e l’impegno formalizzato per il saldo della mensilità di gennaio 2026 entro il 18 febbraio. La decisione arriva al termine di un confronto diretto con la direzione, che ha fornito garanzie concrete sul rispetto degli impegni retributivi. “Prendiamo atto che la mensilità di dicembre è stata pagata e che è stato fissato un termine preciso per quella di gennaio” dichiara Luigi Vicinanza, componente nazionale della segreteria dei metalmeccanici della Cisal, che spiega: “Era una richiesta fondamentale dei lavoratori, che per troppo tempo hanno dovuto attendere ciò che spetta loro per diritto”.🔗 Leggi su Salernotoday.it

