I lavoratori dei magazzini Realco di Parma e Reggio Emilia hanno avviato uno sciopero in risposta alla comunicazione di Flexilog srl, azienda appaltante, che ha annunciato il mancato pagamento degli stipendi previsto per il 31 marzo. La protesta interessa le attività di gestione dei magazzini e coinvolge i dipendenti che contestano questa decisione. La situazione riguarda i lavoratori impiegati nei servizi di logistica e movimentazione merci.

L'astensione dal lavoro è stata procalamata dal sindacato Si Cobas a Parma e Reggio Emilia: "Chiediamo un incontro urgente con i commissari e con la Regione Emilia-Romagna" I lavoratori degli appalti Realco di Parma e Reggio Emilia incrociano le braccia per protestare contro la decisione, comunicata dall'azienda Flexilog srl, del non pagamento degli stipendi per la data, precedentemente concordata, per il 31 marzo. Lo sciopero è stato proclamato dal sindacato Si Cobas a Parma e a Reggio Emilia. “La motivazione fornita è che Realco non ha versato le somme pattuite, lasciando i lavoratori senza certezze economiche - sottolinea il sindacato a Parmatoday. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - I lavoratori dei magazzini Realco in sciopero: "Gli stipendi non verranno pagati il 31 marzo"

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